США нанесли авиаудар по координационному центру хуситов в столице Йемена

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - США нанесли точечный авиаудар по ключевому пункту управления и контроля йеменских мятежников-хуситов в Сане, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"Пораженный объект был центром координации операций хуситов, в числе которых нападения на корабли ВМС США и торговые суда в южной части Красного моря и Аденском заливе", - говорится в заявлении командования в соцсети X.

Военные отметили, что этот удар показывает приверженность CENTCOM "защите персонала США и коалиции, региональных партнеров и международного судоходства".

Между тем корреспондент ливанского телеканала Al-Mayadeen в Йемене сообщил, что "в столице Сане прогремел мощный взрыв".