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Авиаудары нанесены по столице Йемена

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Серия интенсивных авиаударов нанесены по столице Йемена Сане и портовому городу Ходейда рано утром в четверг, сообщает Associated Press.

Как заявил агентству американский военный чиновник, атаки были совершены не США.

Телеканал Al-Masirah, контролируемый хуситами, также сообщил об авиаударах, но не предоставил данные об ущербе.

Телеканал отмечает, что некоторые из ударов были нанесены по электростанциям в столице, а также по нефтяному терминалу Рас-Иса на Красном море.

Военный представитель хуситов объявил, что поддерживаемая Ираном повстанческая группировка в ближайшие часы сделает важное заявление на фоне ударов по Йемену.

Сообщения об авиаударах появились вскоре после того, как ракета из Йемена была запущена в центральную часть Израиля и перехвачена израильскими ВВС.

"После того, как во многих районах центральной части Израиля прозвучали сирены, израильские ВВС перехватили одну ракету, выпущенную из Йемена, прежде чем она пересекла израильскую территорию", - сообщили израильские военные в телеграм-канале.

Йемен Израиль
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