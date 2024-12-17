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Alibaba продаcт сеть универмагов Intime за $1 млрд

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding продает принадлежащую ему сеть универмагов и торговых моллов Intime.

Как говорится в сообщении Alibaba, Intime будет продана за 7,4 млрд юаней ($1,02 млрд) группе инвесторов во главе Youngor Fashion, в которую также входят члены менеджмента Intime.

Alibaba зафиксирует убыток в 9,3 млрд юаней в результате продажи Intime.

Компания реорганизует операции, чтобы сфокусироваться на сфере электронной коммерции в условиях роста конкуренции внутри Китая, отмечает газета The Wall Street Journal. Среди конкурентов, быстро отвоевывающих долю рынка у компании, – PDD Holdings, а также ByteDance.

В ноябре компания объявила о создании холдинга, который объединит ее e-commerce активы, в том числе платформы Taobao and Tmall Group (подразделение электронной торговли на внутреннем рынке), Alibaba International Digital Commerce Group (объединяет Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com), маркетплейс 1688, площадка для торговли подержанными товарами Idle Fish.

Alibaba приобрела Intime в 2017 году за $2,6 млрд и в настоящее время владеет 99%-ной долей в компании.

Акции Alibaba подешевели на 1,6% на торгах в Гонконге во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла примерно на 10%.

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