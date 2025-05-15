Квартальная чистая прибыль Alibaba выросла в 3,8 раза

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding в четвертом финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 3,8 раза и нарастил выручку на 7%, при этом выручка оказалась хуже ожиданий аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 12,38 млрд юаней ($1,7 млрд), или 0,65 юаня в расчете на акцию, по сравнению с 3,3 млрд юаней, или 0,16 юаня на акцию, годом ранее.

Повышение показателя в основном связано с ростом доходов от инвестиций.

Скорректированная прибыль Alibaba увеличилась до 1,57 юаня на акцию с 1,27 юаня.

Выручка повысилась на 7% - до 236,5 млрд юаней. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Bloomberg, ожидали выручку на уровне 237,9 млрд юаней.

Выручка подразделения Taobao and Tmall Group, объединяющего ряд платформ в сфере электронной коммерции, в минувшем квартале выросла на 9%, до 101,4 млрд юаней. Подразделение Alibaba International Digital Commerce Group, в которое входят Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com, увеличило выручку на 22%, до 33,6 млрд юаней. Выручка облачных сервисов Alibaba повысилась на 18%, до 30,1 млрд юаней.

За прошлый квартал компания выкупила собственные акции на сумму $632 млн, в 2025 фингоду в целом - на $11,9 млрд. Совет директоров Alibaba одобрил дивиденды в размере $4,6 млрд за минувший фингод.