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Британский регулятор одобрил сделку Carlsberg по покупке Britvic за 3,3 млрд фунтов

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании одобрило сделку по покупке датским пивоваренным концерном Carlsberg британского производителя безалкогольных напитков Britvic за 3,3 млрд фунтов стерлингов ($4,2 млрд), говорится в сообщении регулятора.

Компании объявили о сделке в июле текущего года. Ее сумма с учетом долга Britvic составит 4,1 млрд фунтов.

Britvic владеет рядом собственных брендов, а также эксклюзивными правами на розлив, производство и продажу напитков PepsiCo в Великобритании и Ирландии. Ее покупка, как ожидается, позволит Carlsberg улучшить позиции в Западной Европе.

Как говорится в пресс-релизе Britvic, компании получили все необходимые регуляторные разрешения на закрытие сделки, в том числе от Европейской комиссии.

Carlsberg и Britvic рассчитывают закрыть сделку 16 января 2025 года.

Акции Britvic прибавляют в цене 0,4% в ходе торгов во вторник, бумаги Carlsberg теряют 1,2%.

Великобритания Carlsberg Britvic
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