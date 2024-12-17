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Страны Европы будут проверять страховку у танкеров с российской нефтью

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Власти европейских стран согласовали новый механизм, по которому танкеры, перевозящие российскую нефть в европейских водах, должны будут предоставить достаточную страховку от несчастных случаев, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, такая договоренность была достигнута на встрече Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF) стран Северной Европы 16 декабря.

Морские ведомства стран Европы будут запрашивать документы, подтверждающие наличие страховки, у судов, проходящих через Датские проливы, Финский залив и воды между Швецией и Данией. Страховка должна быть получена в одном из прибрежных государств: Великобритании, Дании, Швеции, Польше, Финляндии и Эстонии.

В случае отсутствия документов судам могут грозить санкции. По словам одного источника FT, санкции также могут быть введены в отношении танкеров, которые откажутся отвечать на запросы властей.

Санкции, введенные странами G7, запрещают западным страховщикам предоставлять страховку судам, нарушающим ограничения для цен на российскую нефть. "Потолок цен" для российской нефти установлен на уровне $60 на баррель.

Власти ЕС подозревают Россию в использовании "теневого флота" судов для перевозки нефти, при этом такие суда зачастую не имеют страховки от несчастного случая, пишет FT. Это грозит существенным финансовым и экологическим ущербом европейским странам в случае аварии с участием такого судна в водах стран Европы.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что для включения танкеров в санкционный список потребуется единогласное решение всех 27 стран ЕС.

G7 Финский залив Европа Швеция Финляндия Эстония Польша
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