Bloomberg сообщил о поисках G7 способов ужесточить "потолок цен" для нефти из России

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Страны G7 разрабатывают меры, которые позволили бы обеспечить ужесточение "потолка цен" для нефти из России, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Собеседники агентства говорят, что предложения варьируются от полного запрета на поставки российской нефти до снижения "потолка" с $60 до $40 за баррель. Однако речь идет лишь о стадии обсуждения, и консенсуса в отношении последующих действий G7 пока нет.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел "потолок цен" на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 и Австралия.

В июне 2024 года Евросоюз включил в 14-й пакет антироссийских санкций 27 судов, на которые распространяется запрет на заход в порты и оказание услуг. В их число были включены танкеры, которые Брюссель подозревает в перевозке нефти в обход "потолка цен".