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Представитель Нетаньяху отрицает слухи о его поездке в Каир на переговоры по заложникам

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не поехал в Каир для переговоров о соглашении по освобождению израильских заложников в секторе Газа, заявил его пресс-секретарь Омер Достри. Об этом пишет The Jerusalem Post.

"Вопреки множеству слухов премьер-министр Нетаньяху не находится в Каире", - сказал он.

Ранее о визите Нетаньяху в Каир сообщил Reuters, отметив, что соглашение по заложникам, как ожидается, может быть заключено в ближайшие дни.

The Times of Israel сообщила со ссылкой на офис израильского премьера, что 17 декабря Нетаньяху побывал на горе Хермон, где он и глава Минобороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, директор общей службы безопасности "Шин бет" Ронен Бар и командующий Северный военным округом ЦАХАЛа Ори Гордин провели оценку ситуации в Сирии.

Ранее источник Times of Israel сообщал, что делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху для продвижения переговоров по освобождению заложников и соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 17 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Газа Каир Катар Сирия Израиль ХАМАС
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