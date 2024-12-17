В ХАМАС все еще считают перемирие в Газе возможным

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Группировка ХАМАС выразила надежду, что соглашение с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников все еще можно достичь, сообщает AP со ссылкой на заявление группировки.

"Такое соглашение все еще реально, если Израиль перестанет добавлять новые условия к предложению о прекращении огня", - говорится в заявлении.

ХАМАС добавил, что "высоко ценит серьезные и позитивные" посреднические усилия Египта и Катара, направленные на заключение соглашения о перемирии.

В ночь на 17 декабря стало известно, что делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху для продвижения переговоров по освобождению заложников и соглашению о прекращении огня в секторе Газа.