Сотрудникам правительства Шотландии к весне запретят WhatsApp и другие мессенджеры

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Шотландии запретит сотрудникам использовать на служебных гаджетах мессенджеры, в том числе WhatsApp американской Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), пишет Financial Times.

Доступ будет заблокирован к весне 2025 года, заявила первый вице-премьер Кейт Форбс.

"Во время пандемии персонал, работая удаленно в беспрецедентных и сложных условиях, стал активнее пользоваться мобильными мессенджерами, - сказала она. - Проведя анализ наших методов работы, мы вводим изменения в отношении использования таких приложений".

В период пандемии официальные лица удаляли сообщения из WhatsApp, отмечает газета.