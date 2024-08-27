В Кремле не используют мессенджеры, в том числе Telegram, в служебных целях

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что в кремлевской администрации не используют в служебных целях мессенджеры, в том числе Telegram.

Его спросили, не просили ли чиновников Кремля "почистить" переписку в Telegram после задержания во Франции Павла Дурова.

Песков ответил: "Чистить переписки - это полная глупость. Госслужащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры. Ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности - и Telegram тоже".

"В администрации президента ни один мессенджер в служебных целях мы не используем", - заверил он.

По его словам, использование в служебных целях мессенджеров "было бы нарушением служебных правил и служебной этики". "Поэтому, естественно, никто никого ничего чистить не призывает", - добавил Песков.