Южная Корея проведет военные учения по защите от северокорейских беспилотников

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Военные Южной Кореи на этой неделе проведут учения по защите от северокорейских беспилотников, сообщает "Ренхап".

По данным Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS), в ходе учений, запланированных на вторую половину дня в четверг, будет имитирована атака Севера с использованием нескольких беспилотных летательных аппаратов в Японском и Желтом морях.

Участвующие подразделения проведут скоординированные действия по обнаружению, идентификации и сбиванию беспилотников условного противника, говорится в сообщении JCS.

Южнокорейские военные проводят регулярные учения по защите от потенциального проникновения беспилотников КНДР с тех пор, как в декабре 2022 года пять северокорейских БПЛА оказались в воздушном пространстве Южной Кореи.