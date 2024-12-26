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Сеул вводит санкции в отношении 15 IT-специалистов из КНДР

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Южная Корея введет санкции в отношении 15 северокорейских IT-специалистов и одной организации в связи с их предполагаемым участием в кибератаке для финансирования ядерных и ракетных разработок КНДР, сообщает "Ренхап".

По данным МИД Южной Кореи 15 граждан КНДР, попавших под санкции, подозреваются в работе за границей с целью получения иностранной валюты для финансирования ядерных и ракетных разработок Северной Кореи.

Как заявили в ведомстве, все они относятся к Генеральному бюро 313 Департамента военной промышленности Северной Кореи, которое находится под санкциями СБ ООН.

Кроме того, в санкционный список попала компания Chosun Kum Jong Economics Information Technology Exchange Co., которая подозревается в отправке IT-специалистов за границу и переводе заработанных ими денег северокорейскому режиму.

Санкции вступят в силу в понедельник.

КНДР Корея Сеул СБ ООН
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