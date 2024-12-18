Администрации Байдена может не успеть поставить Киеву всю одобренную помощь

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена вряд ли успеет потратить все оставшиеся $5,6 млрд, выделенные Конгрессом на поставки Украине оружия и другой военной помощи, пишет The New York Times, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя Пентагона.

"Администрация до конца года планирует объявить о выделении дополнительной помощи Украине. Но было бы сложно ускорить выделение на всю одобренную сумму до того, как администрация Трампа начнет работу в следующем месяце, сообщил чиновник журналистам", - говорится в публикации.

Он пояснил, что Белый дом будет использовать часть из $5,6 млн, которые остаются в распоряжении президента. Это позволяет поставлять помощь Украине из запасов Пентагона, а "не ждать месяцы или годы, которые могут потребоваться оборонным подрядчикам для производства оружия по новым контрактам".

"Мы продолжим поставки до конца срока полномочий этой администрации. Но $5,6 млн - это значительный объем, поэтому я, безусловно, понимаю, что могут остаться полномочия, которые перейдут к следующей администрации и они будут доступны для использования", - цитирует чиновника издание.

Другой представитель Минобороны США конкретизировал, что вероятно, будут использованы все $1,2 млн, которые остаются в рамках так называемой "Инициативы по содействию безопасности Украины".