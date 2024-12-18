Новым премьером Киргизии стал Адылбек Касымалиев

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Председателем кабинета министров Киргизии назначен Адылбек Касымалиев, сообщает в среду пресс-служба киргизского президента.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Адылбек Касымалиев назначен председателем кабинета министров", - сообщили в пресс-службе.

Другими указами Данияр Амангельдиев назначен на пост первого замглавы кабмина, а Бакыт Сыдыков - на должность министра экономики и коммерции.

В понедельник стало известно об уходе Акылбека Жапарова с поста председателя кабмина Киргизии в связи с переходом на другую работу.