Пресс-служба президента Киргизии подтвердила отставку премьер-министра

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Акылбек Жапаров ушел с поста премьер-министра Киргизии в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба киргизского президента.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Акылбек Жапаров освобожден от занимаемой должности председателя кабинета министров и руководителя администрации президента в связи с переходом на другую работу", - сообщили в пресс-службе.

Другим указом первый вице-премьер Адылбек Касымалиев назначен исполняющим обязанности председателя кабинета министров. Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Кандидатуру Касымалиева внесут в парламент для согласования его назначения.

Ранее об отставке Жапарова сообщили источники "Интерфакса" в администрации президента Киргизии и правительства. Сообщалось, что отставки всего кабинета министров не последует.

Акылбек Жапаров возглавлял кабмин и руководил администрацией президента страны с октября 2021 года.