The National сообщило о всплеске контрабанды оружия из Сирии в Ливан

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Контрабандисты завозят в Ливан крупные партии оружия из Сирии, которое стало доступно после захвата власти в Дамаске вооруженной оппозицией и распада сирийской армии, сообщает The National со ссылкой на источники.

"В Сирии оружие очень доступно, его продают на "черном рынке" дешево. К примеру, цена за АК-47 - примерно $25 (...) Ливанский рынок переполнен огнестрельным оружием из Сирии. Многие дельцы ездят в Сирию для покупки оружия и тайно провозят его в Ливан", - рассказал изданию источник в ливанских службах безопасности.

По его словам, в Ливан переправили уже 3 тысячи единиц огнестрельного оружия через незаконные точки пересечения границы, особенно на севере страны.

Источник в политических кругах подтвердил газете "внезапный наплыв" огнестрельного оружия в Ливан, отметив, что власти обеспокоены данным фактом. В ливанском МВД эту информацию комментировать не стали.

Как разъяснил собеседник газеты из служб безопасности, одна из основных причин для беспокойства состоит в том, что "каждая вооруженная сила в Ливане закупает контрабандное оружие".

The National напоминает, что незаконный оборот оружия - давняя проблема Ливана. Кроме того, раньше Сирия оказывала очень сильное влияние на внутреннюю политику в Ливане, и после захвата Дамаска вооруженной оппозицией ситуация остается напряженной.

"Ситуация в Сирии - пугающая. Мы ожидаем внутренних конфликтов, и это причина беспокойства для нас", - сказал изданию еще один источник в ливанских службах безопасности.

Как напоминает The National, ослабление "Хезболлы" по итогам конфликта с Израилем вызвало опасения в Ливане, что другие вооруженные группировки могут оспорить доминирование в стране "Хезболлы".