США удалось продлить перемирие между протурецкими силами и курдами в Сирии до конца недели

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - США добились продления режима прекращения огня между протурецкими отрядами и курдским ополчением в районе города Манбидж на севере Сирии до конца недели, заявил во вторник представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Перемирие продлится до конца недели. Очевидно, мы постараемся сделать так, чтобы перемирие продлилось так долго, насколько возможно", - приводят западные СМИ слова Миллера.

Ранее во вторник специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен на заседании СБ Организации выразил беспокойство в связи с тем, что перемирие между поддерживаемыми Турцией силами и курдскими "Сирийскими демократическими силами", которым помогают Штаты, истекло.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

1 декабря поддерживаемая Турцией "Сирийская национальная армия" (СНА) начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В прошлую среду стало известно, что при посредничестве США курды и СНА заключили соглашение о перемирии в районе города Манбидж, который курдские силы покинули. Вместе с тем информационные источники, близкие к сирийской оппозиции, передавали, что протурецкие силы готовят захват города Кобани, удерживаемого курдами.