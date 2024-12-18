Нидерланды оштрафовали Netflix на 4,6 млн евро за нарушения в защите данных пользователей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Управление по защите данных Нидерландов (DPA) оштрафовало Netflix Inc. на 4,57 млн евро, посчитав, что компания не предоставляла пользователям достаточной информации относительно обработки их данных.

Информация, которую компания предоставляла в своих заявлениях о конфиденциальности и ответах на запросы об использовании персональных данных, в том числе о причинах их сбора, длительности хранения и предоставлении третьим лицам, была неясной, заявили в управлении.

Netflix нарушила Общий регламент Европейского союза по защите данных 2018 года, который устанавливает строгие правила хранения и управления данными пользователей, такими как адреса электронной почты, возраст и другие личные данные, утверждают в DPA.

Представитель Netflix заявил, что компания не согласна с решением DPA и может подать апелляцию. По его словам, Netflix сотрудничала с DPA с самого начала расследования и корректировала информацию о конфиденциальности, чтобы предоставить пользователям больше ясности, сообщает WSJ.

Котировки акций Netflix снижаются на 0,6% на торгах в Нью-Йорке в среду.