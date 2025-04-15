Netflix хочет к 2030 году нарастить капитализацию до $1 трлн и удвоить выручку

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Американская Netflix Inc., крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке, планирует к 2030 году увеличить рыночную капитализацию до $1 трлн с нынешних порядка $400 млрд, выручку - вдвое с $39 млрд в прошлом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на участников прошедшей в марте ежегодной встречи, посвященной анализу результатов деятельности компании.

В том числе Netflix хочет получать глобальный доход от рекламы к этому времени на уровне $9 млрд. Компания не раскрывает этот показатель, но eMarketer прогнозирует ее выручку от рекламы в США выше $2,15 млрд в этом году.

По словам одного из источников, руководство Netflix также рассчитывает увеличить операционную прибыль к 2030 году втрое с $10 млрд в минувшем году.

Акции Netflix дорожают на 2,2% в ходе предварительных торгов во вторник.