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Польша ввела санкции против трех поставщиков продукции "Гродно Азота"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Польские власти ввели санкции против трех компаний, поставляющих азотные удобрения из Белоруссии. Соответствующая запись внесена в "Список лиц и предприятий, находящихся под санкциями", размещенный на сайте министерства внутренних дел Польши.

В список попали зарегистрированные в Минске компании "Техноспецтрейдинг Экспорт" и "Техноспецтрейдинг", а также LLC World Chem Trading Co., зарегистрированная в Дубае (ОАЭ).

В обосновании к включению этих компаний в рестрикционный список говорится, что каждая из них, "приобретая продукцию "Гродно Азота" (прямо или косвенно) и затем экспортируя ее, нарушает санкционные ограничения, включающие запрет на ввоз и вывоз белорусской продукции от подсанкционных субъектов независимо от страны, компании или иных посреднических обстоятельств".

МВД Польши подчеркивает, что "Гродно Азот", "одно из двух крупнейших химических предприятий Белоруссии и ключевой игрок региона по производству азотных удобрений", было внесено в санкционный список Евросоюза в декабре 2021 года, экспорт ее продукции в Польшу прекращен, после чего ввозить ее в страну стали другие компании.

Как сообщалось, ранее аналогичные меры Польша приняла в отношении поставщика азотных удобрений "НФТ", зарегистрированного в Гродненском районе Белоруссии.

Ограничительные меры включают, помимо запрета поставок, заморозку всех средств и экономических ресурсов компании на территории Польши, исключение из государственных закупок или конкурсных процедур и прочие меры.

Польские санкции также действуют в отношении нефтетрейдера Beloil Polska, МТЗ и его сбытовой структуры Belarus Traktor, польского предприятия Минского автозавода MAZ Auto Poland, "Мозырьсоли" и ряда других компаний.

"Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".

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