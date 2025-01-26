Лукашенко предложил Польше снять санкции с Белоруссии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Польшу снять санкции с республики.

"Здесь с нами жить вы будете всегда. С Россией, с нами, с прибалтами. У вас и с Литвой не очень хорошие отношения. И с Украиной. Мы это видим. Зачем вам это? Вы хотите быть оплотом США в Европе? Очень зря. Поляки эту политику не поддержат", - заявил он на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал Белоруссии.

"Если вы хотите совсем, чтобы было хорошо, снимайте санкции, давайте сотрудничать вместе", - добавил Лукашенко.