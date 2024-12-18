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Госдеп внес связанные с "Северным потоком 2" компании и суда в еще один санкционный список

Госдеп внес связанные с "Северным потоком 2" компании и суда в еще один санкционный список
Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Госдеп США в среду объявил о внесении некоторых подсанкционных компаний и судов, связанных со строительством газопровода "Северный поток 2", в еще один санкционный список.

"Госдеп вводит санкции в отношении ряда организаций, ранее подпавших под ограничительные меры в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) (...) за участие в строительстве газопровода "Северный поток 2". Меры также вводятся против нескольких новых владельцев судов, ранее тоже подпавших под действие PEESA", - говорится в заявлении Госдепа.

Действие новых санкций, вводимых на основании указа президента США Джо Байдена, распространяется, в частности, на Nord Stream 2 AG и на компании, занимающиеся перевозками: АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", АО "Нобилити", ООО "Коксохимтранс", АО "Ардал", ООО "Фарватер", ООО "КВТ-Рус", ООО "Мортранссервис". Кроме того, в новый санкционный список попало федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба".

Также под санкции попал ряд судов.

"Северный поток 2" начали прокладывать в 2018 году, но его так и не ввели в строй из-за проблем с сертификацией с германской стороны.

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли взрывы, которые вывели их из строя.

Госдеп Джо Байден США Nord Stream 2 AG
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