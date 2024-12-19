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Что случилось этой ночью: четверг, 19 декабря

На Камчатке пропал самолет Ан-2, США ввели новые санкции из-за "Северного потока 2", ФРС снизила процентную ставку

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На Камчатке пропал самолет Ан-2, выполнявший местный авиарейс по маршруту Мильково – Оссора. По данным МЧС, на борту находились три члена экипажа, без пассажиров. Организованы спасательные мероприятия.

- Над семью городами в Ростовской области за ночь сбили более 30 дронов и три ракеты. Загорелся завод нефтепродуктов в Новошахтинске, один человек ранен, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

- Число жертв столкновения поездов в Мурманской области выросло до двух, сообщил губернатор Андрей Чибис. "По дороге в больницу скончалась одна пассажирка, и, к сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался", - сообщил глава региона.

- Госдеп внес связанные с "Северным потоком 2" компании и суда в еще один санкционный список. В частности, ограничительные меры затронут АО "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", АО "Нобилити", ООО "Коксохимтранс", АО "Ардал", ООО "Фарватер" и др.

- ФРС снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 б.п. до 4,25-4,5% годовых. Прогноз инфляции в США на 2025 год регулятор повысил с 2,1% до 2,5%, на 2026 год – с 2% до 2,1%.

- Великобритания в 2025 году направит Украине дополнительный пакет военной помощи на $284,6 млн, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на министра обороны Джона Хили, который в среду посетил Киев.

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