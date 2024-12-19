Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 4,75%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Банк Англии оставил базовую процентную ставку на прежнем уровне в 4,75% по итогам декабрьского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ.

Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.

Британский ЦБ снижал ставку дважды в этом году, в августе и в ноябре. До этого ставка находилась на максимальном за 16 лет уровне в 5,25% годовых. Рынок видит примерно 50%-ную вероятность очередного снижения на следующем заседании, которое состоится в феврале.

"Постепенный подход к снятию ограничений денежно-кредитной политики остается оправданным", - отмечается в пресс-релизе.

За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое (Свати Дингра, Дейв Рамсден и Алан Тейлор) выступили за ее снижение на 25 базисных пунктов.