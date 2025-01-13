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Трейдеры допускают ослабление курса фунта стерлингов к доллару еще на 8%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Британский фунт подешевел на 2,5% в паре с долларом США с начала 2025 года, и трейдеры видят возможность падения курса еще на 8%.

Британская нацвалюта торгуется на минимуме с ноября 2023 года относительно доллара, ее курс по данным на 15:00 по Москве составляет $1,2122 по сравнению с $1,2206 на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов он опускался до $1,2103.

Фунт стерлингов дешевеет к доллару, как и валюты других развитых стран, в связи с ожиданиями, что Федеральная резервная система будет вынуждена замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики, поскольку действия избранного президента США Дональда Трампа могут усилить инфляцию в стране. Дополнительное давление на фунт оказывают сомнения инвесторов в том, что правительству Великобритании удастся удержать объем заимствований на запланированном уровне.

Эксперты также отмечают, что рынок, вероятно, недооценивает необходимость снижения базовой ставки в Великобритании для стимулирования экономической активности. Этот фактор, по их мнению, также может стать источником давления на фунт.

По данным Depository Trust & Clearing Corporation, отслеживающей ситуацию на рынке опционов, значительное число контрактов предполагает снижение курса фунта до $1,2. Некоторые трейдеры делают ставку на падение курса до $1,12 - минимума более чем за два года.

Снижение стоимости фунта и рост доходностей британских госбумаг заставляют трейдеров сравнивать ситуацию с кризисом 2022 года, спровоцированным "мини-бюджетом" тогдашнего премьер-министра страны Лиз Трасс. Текущие рыночные колебания, однако, несопоставимы с тем временем, отмечает Bloomberg.

США Лиз Трасс Великобритания Дональд Трамп ФРС
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