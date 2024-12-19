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В Эстонии арестована сотрудница финансируемого Россией фонда

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Эстонии Харьюский уездный суд санкционировал арест сотрудницы Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом по подозрению в нарушении антироссийских санкций.

"Через Фонд поддержки соотечественников Кремль пытается расколоть Эстонию. Даже после агрессии против Украины и включения фонда в санкционные списки ведется скрытая деятельность, угрожающая безопасности Эстонии", - заявил СМИ заместитель генерального директора полиции безопасности Таави Наритс.

Согласно материалам, 65-летняя Татьяна распоряжалась средствами Фонда и предоставила около 50 000 евро в Эстонии для оплаты юридических услуг обвиняемого, находящегося под судом в рамках уголовного дела.

"Мы намерены в ходе дальнейшего производства тщательно расследовать действия подозреваемой, чтобы установить все обстоятельства и проверить, есть ли в ходе производства основания для предъявления подозрений другим лицам", - сказал ведущий государственный прокурор Таави Перн.

Финансируемый Российской Федерацией Фонд поддержки и защиты прав соотечественников с июня 2023 года включен в санкционный список Европейского совета. Сотрудничество с лицами или учреждениями, действующими в интересах российских спецслужб, в Эстонии может также квалифицироваться как государственная измена.

Уголовное производство ведет Департамент полиции безопасности под руководством Государственной прокуратуры.

Эстония
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