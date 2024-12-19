Stellantis вновь перенесла начало продаж электропикапа Ram

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Stellantis перенесла старт продаж электрического пикапа Ram на 2026 год и планирует сначала запустить гибридный Ramcharger, говорится в пресс-релизе компании.

Ранее планировалось, что электропикап поступит в продажу в первом полугодии 2025 года.

В компании объясняют решение более слабым, чем ожидалось, спросом на электрические пикапы и повышенным интересом к ее новой гибридной модели.

Ramcharger будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 92 кВт/ч, работающей в паре с бортовым генератором мощностью 130 кВт, и будет иметь запас хода до 690 миль (около 1,1 тыс. км), говорится в пресс-релизе.