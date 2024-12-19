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Космонавты на МКС вышли в открытый космос для установки научной аппаратуры

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки научной аппаратуры, следует из трансляции "Роскосмоса".

Космонавты вышли в открытый космос с задержкой. По данным "Роскосмоса" выход должен был состояться в 18:10 по Москве.

Согласно плану, Овчинин и Вагнер установят рентгеновский спектрометр на модуле "Звезда" для эксперимента "Монитор всего неба". "С помощью спектрометра ученые будут проводить периодический почти полный обзор небесной сферы (84%) в рентгеновском диапазоне длин волн каждые 72 дня в течение трех лет (всего предполагается выполнить 15 таких обзоров)", - сообщили в госкопорации.

На модуле "Поиск" космонавты демонтируют два устройства экспонирования и две панели в рамках экспериментов "Тест" и "Выносливость". Овчинин и Вагнер также снимут научную аппаратуру для эксперимента "Контроль", которая с 2013 года определяла параметры собственной внешней атмосферы МКС.

Кроме того, космонавты перенесут внешний пульт управления европейским дистанционным манипулятором ERA, который установлен на многоцелевом модуле "Наука". Отмечается, что Овчинин разместится в переносном рабочем месте на манипуляторе ERA, которым будет управлять с борта МКС Александр Горбунов, и оттолкнет в космос старое оборудование.

Для Овчинина данный выход станет вторым в космической карьере, для Вагнера – первым.

Прошлый выход в открытый космос по российской программе состоялся 25 апреля 2024 года.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек – космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Дональд Петтит, Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

Роскосмос МКС
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