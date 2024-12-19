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ЕС счел необходимым наращивать военную помощь Украине

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Евросовет обсудил в Брюсселе военную поддержку Украины в четверг и счёл необходимым активизацию военной помощи Киеву.

"Европейский совет призывает к срочному наращиванию усилий, в частности, по поставке систем ПВО, боеприпасов и ракет, а также по обеспечению необходимой подготовки и оснащения для украинских бригад", - говорится в опубликованных заключениях саммита ЕС по Украине.

Европейские лидеры подчеркнули "важность активизации работы по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению её сотрудничества с оборонной промышленностью ЕС".

При этом Евросовет напомнил о важности реализации всех компонентов инициативы G7 по кредитам для Украины, "включая компонент военных нужд", и призвал "к скорейшей реализации решений в рамках Европейского фонда мира".

В документе также содержится призыв ускорить работу по укреплению миссии военной помощи ЕС для Украины.

В своих заключениях Европейский совет приветствовал "неуклонную реализацию" макрофинансовой помощи Киеву из фонда для Украины.

"Общий объем выплат Украине в рамках фонда в 2024 году составит 16,2 млрд евро. Ожидается, что в 2025 году выплаты из фонда достигнут 12,5 млрд евро", - говорится в документе саммита ЕС.

Ранее председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала на саммите ЕС форсировать усилия Евросоюза по продвижению к миру на Украине. "Нам нужен путь к настоящему миру", - сказала Метсола. Она выступила в Брюсселе перед главами государств и правительств стран ЕС.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, но на базе стамбульских договорённостей и исходя из реалий "на земле". "Если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии это сделать", - отметил российский лидер.

Евросовет ЕС Евросоюз Украина
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