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Председатель Европарламента призвала наращивать "оборонку" ЕС, координируя усилия

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Для укрепления безопасности и обороны ЕС европейцам необходимо больше действий, финансирования и сотрудничества, заявила председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола.

"Во-первых, нам нужно сделать больше для защиты Европы", - сказала глава ЕП, выступая в понедельник в Брюсселе перед европейскими лидерами на неформальном саммите Евросоюза, посвященном усилению оборонного потенциала ЕС.

"Россия все еще может произвести больше оружия за три месяца, чем мы за 12. Нам нужно сделать больше, намного больше, чтобы нарастить оборонное производство и повысить готовность нашей оборонной промышленности. Мы можем сделать все это таким образом, чтобы уважать конституционные особенности государств-членов. Лучшая инвестиция в европейскую безопасность в том, чтобы инвестировать в безопасность Украины", - отметила Метсола.

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Во-вторых, по ее словам, ЕС должен сделать больше для финансирования своих усилий в деле укрепления обороны. "Инвестиции в безопасность - это не только защита, это повышение конкурентоспособности Европы, стимулирование роста, создание качественных высококвалифицированных рабочих мест и обеспечение ежедневных прорывов, которые улучшают то, как мы живем, работаем и общаемся", - сказала председатель Европарламента.

"В-третьих, нам нужно лучше координировать действия (...). Фрагментация обходится нам в миллиарды: от 25 до 75 млрд евро теряются из-за дублирования и неэффективности. Ответ на это прямо перед нами. Сейчас самое время двигаться вперед с единым рынком обороны", - заявила Метсола.

Она подчеркнула проблему фрагментации на рынке ЕС. По ее словам, различные правила, стандарты и системы создают барьеры и сдерживают развитие. Глава ЕП считает, что "для Европы нет смысла иметь 178 различных систем вооружения, когда у Соединенных Штатов их 30".

"Европа должна нести ответственность за свою собственную безопасность. Никто другой не сделает этого за нас", - сказала председатель Европарламента.

Европарламент Роберта Метсола ЕС
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