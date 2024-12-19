В США заявили, что готовы к диалогу с РФ по управлению ядерными рисками

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер в четверг заявил о готовности Вашингтона продолжать контакты с Россией для поддержания стратегической стабильности.

"Мы ясно дали понять, что готовы к диалогу по управлению ядерными рисками, потому что это ответственный подход со стороны государств, обладающих ядерным оружием", - заявил Файнер, выступая в Фонде Карнеги (признан в РФ иноагентом).

По его словам, президент США Джо Байден дал понять, что Вашингтон настроен обсуждать меры по контролю над стратегическими вооружениями без предварительных условий.

В то же время, отметил Файнер, Соединенные Штаты могу изменить боеготовность ядерных сил, если Россия откажется от диалога.

"Мы готовы предпринять дальнейшие шаги для укрепления нашей политики, если Россия продолжит нарушать положения СНВ-3 и откажется от переговоров", - добавил он.

СНВ-3 - договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день депутаты единогласно приняли закон, приостанавливающий российское участие в ДСНВ.

В законе отмечается, что решение о возобновлении со стороны России действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.

В дальнейшем в Госдепе США заявляли, что, по мнению Вашингтона, РФ, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.