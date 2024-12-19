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Путин заявил о готовности к дуэли "Орешника" и западных ПВО в любой момент

Путин заявил о готовности к дуэли "Орешника" и западных ПВО в любой момент
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова к дуэли "Орешника" и западных средств ПВО хоть сегодня, заявил ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину президент Владимир Путин. Фрагмент интервью журналист выложил в Telegram.

"Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня", - сказал президент.

На вопрос, почему он предложил эту дуэль в Киеве, Путин ответил: "Пожалуйста, можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Пускай они включат все, что у них есть, включая систему ПРО и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше по 24 штуки".

Ранее российский лидер заявил на "Прямой линии", что шансов сбить ракеты "Орешник" нет. По его словам, это можно подтвердить экспериментальным путем: "Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?"

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил эмоциональными перегрузками и плохим воспитанием реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на предложение Путина провести такую "технологическую дуэль". "К сожалению, у него (Зеленского - ИФ) не получается в последнее время сдерживаться", - резюмировал Песков.

Владимир Путин ПВО Орешник Украина Киев Румыния Польша
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