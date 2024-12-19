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В США считают, что Сирия готова к сотрудничеству для ликвидации химоружия

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что переходное сирийское правительство продемонстрировало готовность к сотрудничеству с США и другими странам для ликвидации оставшегося в Сирии химоружия, заявил первый заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джон Файнер.

"По нашим оценкам, (...) новое временное правительство Сирии намерено сотрудничать с международным сообществом в уничтожении остатков химического оружия", - заявил Файнер, выступая в Фонде Карнеги (признан в РФ иноагентом).

По его словам, в ближайшие недели США активизируют работу "с сирийскими официальными лицами и международными организациями (...), чтобы найти, обезопасить и утилизировать любые материалы, связанные с оружием массового поражения".

"Это включает в себя любые материалы от ядерного, радиологического, биологического или химического оружия", - пояснил Файнер.

В сентябре 2013 года Сирия при активном посредничестве России согласилась присоединиться к Конвенции о запрещении химического оружия и полностью уничтожить свой химический арсенал. В октябре 2013 года сирийское правительство направило в ОЗХО официальную декларацию, в которой предложило программу по уничтожению химоружия и обязалось представить план, в соответствии с которым она будет осуществляться.

4 января 2016 года ОЗХО объявила о завершении процесса ликвидации сирийского арсенала химоружия.

Однако впоследствии в адрес властей Сирии звучали обвинения в продолжающемся нарушении Конвенции о запрещении химоружия. Правительство экс-президента Сирии Башара Асада неоднократно отвергало подобные обвинения.

Вашингтон США Сирия ОЗХО
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