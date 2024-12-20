Американские дипломаты впервые после ухода Асада прибыли в Сирию

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американские дипломаты прибыли в Сирию для переговоров с новыми властями и сирийскими активистами впервые после ухода от власти президента Башара Асада, сообщает AP со ссылкой на Госдепартамент.

"Они будут напрямую общаться с сирийским народом, в том числе с членами гражданского общества, активистами, членами различных сообществ для обсуждения их видения будущего Сирии и того, как США могут им помочь", - заявил Госдепа.

Кроме того, дипломаты встретятся с представителями движения "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, террористическая группировка, запрещенная в России).

Дамаск посещают помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф, бывший спецпосланник США по Сирии Дэниэл Рубинштейн и главный спецпосланник президента США по делам заложников Роджер Карстенс.

Они стали первыми американскими дипломатами, официально посетившими Сирию, с 2012 года.

Помимо прочего, дипломаты попытаются получить информацию о пропавшем 12 лет назад американском журналисте Остине Тайсе. Тайс пропал в 2012 году во время выполнения своей работы в Сирии. После этого в Госдепартаменте США пришли к выводу, что его задержали сирийские власти. Занимавший тогда пост президента Асад отрицал обвинение на протяжении многих лет.

Мать пропавшего Дебра Тайс направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой узнать через Башара Асада о судьбе сына. На "Прямой линии" Путин пообещал попробовать, но выразил сомнение, что Асаду что-либо известно о Тайсе.