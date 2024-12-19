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Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта после непогоды

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на Военно-Грузинской дороге после непогоды в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 22:30 по Москве 19 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение грузовых автомобилей приостанавливалось с 11:10 по Москве 19 декабря.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Владикавказ МЧС
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