Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге запретили из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в направлении на выезд из РФ с 01:20 по Москве 28 декабря до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, в настоящее время в электронной очереди на пересечение пункта пропуска "Верхний Ларс" зарегистрировано 1 тыс. 653 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.