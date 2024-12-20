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Абхазские депутаты осудили стрельбу в парламенте

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Народного Собрания Абхазии осудили стрельбу, устроенную, предположительно, парламентарием Адгуром Харазия, и выразили соболезнования родным и близким погибшего депутата Вахтанга Голандзия, сообщает пресс-служба парламента.

"Произошло недопустимое. Депутаты Народного Собраниям безоговорочно осуждают случившееся и заверяют, что они будут действовать в рамках законодательства Абхазии", - говорится в заявлении парламентариев.

Ранее сообщалось, что абхазская Генпрокуратура намерена обратиться в Верховный суд за заключением о наличии в действиях Харазии состава преступления.

"По результатам заключения Верховного суда в Народное Собрание Абхазии будет направлено представление о лишении неприкосновенности и дачи согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата парламента Адгура Харазия ", - сообщил и.о. генпрокурора республики Дамир Квициния.

И.о. министра внутренних дел Роберт Киут сообщил на заседании Совбеза республики о том, что силовики обнаружили автомобиль Адгура Харазия в селе Багмаран Гульрипшского района.

"Объявлен план перехват, были отработаны возможные пути передвижения Харазия. В селе Багмаран, по месту жительства депутата был обнаружен его автомобиль, в доме никого нет. Все пути отхода мы заблокировали, проводим все необходимые оперативно-розыскные мероприятия в рамках нашей компетенции", - сказал Киут.

Стрельба в Народном Собрании Абхазии, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия, произошла в четверг на заседании парламентского комитета во время обсуждения мер по полному запрету майнинга криптовалют.

По словам очевидцев, на заседании комитета между депутатами разгорелся спор. После словесной перепалки депутат Адгур Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону депутата Кана Кварчия. Депутат Вахтанг Голандзия пытался разнять участников инцидента и получил смертельное ранение в голову.

Абхазия Дамир Квициния Кан Кварчия Адгур Харазия Гульрипшский район
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