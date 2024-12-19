Убийство в парламенте Абхазии произошло во время обсуждения борьбы с майнингом

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Стрельба в Народном Собрании Абхазии, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия, произошла на заседании парламентского комитета во время обсуждения мер по противодействию майнингу криптовалют.

По словам очевидцев, на заседании комитета между депутатами разгорелся спор. После словесной перепалки депутат Адгур Харазия достал пистолет и выстрелил в сторону депутата Кана Кварчия. Депутат Вахтанг Голандзия пытался разнять участников инцидента и получил смертельное ранение в голову.

Как сообщил ранее журналистам и.о. главы МВД Абхазии Роберт Киут, подозреваемым в стрельбе в парламенте Абхазии является Харазия. Он скрылся с места происшествия.

Депутата Голандзию доставили в больницу в состоянии клинической смерти, пытались реанимировать, но спасти не смогли. Депутат Кварчия находится в реанимации, но угрозы его жизни нет, у него касательное ранение головы и сквозное ранение плеча.

На месте происшествия - в зале заседании парламента Абхазии - работает следственно-оперативная группа. Расследованием занимается прокуратура Сухума, сообщил журналистам прокурор города Алхас Агумава.

В Абхазии объявлен план-перехват, МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения и задержание подозреваемого в стрельбе в парламенте Адгура Харазия, сообщает пресс-служба МВД.

"Усилены посты ГАИ по трассе Псоу-Ингур, также контролируются зоны государственных границ. В оперативных мероприятиях задействованы сотрудники УВД по городу Сухум, ОВД Гулрыпшского района, силовые подразделения центрального аппарата ведомства", - говорится в сообщении.

И.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба ранее сообщил, что с 4 по 18 декабря в Абхазии изъяли 450 аппаратов для майнинга криптовалют.

Штаб по обеспечению энергобезопасности Абхазии, созданный в правительстве Абхазии, предлагал интернет-провайдерам отключать с полуночи до 7 часов утра на всей территории республики интернет в целях противодействия майнингу криптовалют.

Руководитель Госкомсвязи Роланд Берулава в свою очередь, отмечал, что отключение интернета в Абхазии с целью противодействия майнингу является нежелательной мерой из-за того, что это негативно отразится на работе отрасли связи и банковской сферы. "Отключение интернета скажется на работе банковской системы и мобильных операторов, которые заключили межроуминговое соглашение с российскими операторами, они в связи с этим и могут понести финансовые убытки", - заявил он.

Из-за энергодефицита, вызванного низким уровнем воды в водохранилище ИнгурГЭС (главный источник электроэнергии в Абхазии - ИФ) электричество в Абхазии в дневное время подается на 2 часа 48 минут, а с 21:00 до 07:00 за счет закупаемого в России объема электроэнергии, без ограничений.

Абхазия обратилась к российской стороне с просьбой помочь предотвратить энергетический кризис. И.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба также поручил руководству местной энергетической компании "Черноморэнерго" провести переговоры с грузинской стороной об увеличении поставок электроэнергии.

В осенне-зимний период Абхазия традиционно сталкивается с энергодефицитом, несмотря на введенный запрет майнинга криптовалюты. Из-за отсутствия в городах и районах республики централизованного отопления, а также газоснабжения, электроэнергетическая инфраструктура Абхазии испытывает повышенные нагрузки.