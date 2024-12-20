Глава Евросовета не считает правильным рассуждать о вариантах украинского урегулирования

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ЕС должен фокусироваться на оказании помощи Киеву, а не на рассуждениях о вариантах урегулирования украинского конфликта, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

"Не нужно спекулировать по поводу сценариев урегулирования. Вместо этого нужно думать об усилении Украины с учетом разных возможных сценариев развития событий", - сказал он в ночь на пятницу на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Ранее в декабре похожую точку зрения высказал генсек НАТО Марк Рютте.