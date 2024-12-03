Рютте назвал приоритетом НАТО военную помощь Украине

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что на данной стадии конфликта на Украине важно усилить военную помощь Киеву, а не прогнозировать возможные варианты переговорного урегулирования.

"Больше военной помощи и меньше обсуждений того, как будет выглядеть мирный процесс. (...) Мы можем себе представить, как он будет выглядеть, но сначала нужно подвести Украину к такой позиции, в которой она была бы сильной, - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе перед двухдневным совещанием глав МИД стран альянса. - Украине нужно, прежде всего, оказаться в позиции силы, и только тогда приступать к этим переговорам, когда украинское правительство будет к ним готово".

"Именно на этом мы хотим сконцентрировать наше внимание эти два дня. Поставить больше военной помощи, больше ПВО. Чтобы командование в Висбадене (по помощи Украине в области безопасности и обучения - NSATU - ИФ) как можно скорее заработало, чтобы были выполнены все взятые обязательства", - сообщил глава Североатлантического альянса.