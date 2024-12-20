ЕС рассматривает размещение военных на Украине после соглашения с РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Европейские союзники Киева рассматривают возможность размещения военных на Украине после заключения соглашения с Россией, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, перспектива размещения военных обсуждалась, когда глава НАТО Марк Рютте принимал европейских лидеров и президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе в среду вечером.

Как отметили источники издания, сейчас некоторые европейские лидеры готовы рассмотреть возможность развертывания в контексте соглашения о прекращении огня.

Они рассматривают это как один из вариантов предоставления гарантий безопасности Украине, в то время как членство в НАТО остается недосягаемым, и как средство занять свое место за столом переговоров по прекращению украинского кризиса, подчеркнули собеседники газеты.

Кроме того, таким образом европейские соседи и союзники Украины хотят предоставить ей рычаги влияния, прежде чем вступать в переговоры, и обеспечить защиту своих собственных оборонных интересов в рамках любой сделки.

По словам источников издания, идея, выдвинутая президентом Франции Эмманюэлем Макроном, вызвала интерес со стороны Великобритании, стран Балтии и Северной Европы. Тем не менее пока не ясно, какие страны возьмут на себя обязательство направить войска и сколько их будет.

Собеседники Washington Post также добавили, что избранный президент США Дональд Трамп проявил интерес к идее. Однако пока неясно, поддержит ли новая администрация Соединенных Штатов такое соглашение.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Макрон и польский премьер Дональд Туск обсуждали возможность развертывания миротворческих сил на Украине после окончания конфликта.

Источники агентства отмечали, что "предложение об отправке миротворческих сил будет зависеть от достижения соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией".

Ранее Туск заявлял, что переговоры о достижении мира могут начаться этой зимой.