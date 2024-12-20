Что случилось этой ночью: пятница, 20 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Пять человек погибли, еще семь пострадали при пожаре в Якутске. Трагедия произошла в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие воинскую часть.

- Совфед обсудит закон, позволяющий исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций. В группировке заявили, что считают данный шаг положительным.

- ЕС рассматривает размещение военных на Украине после соглашения с РФ. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

- Наземная группа спасателей добралась в район поисков пропавшего на Камчатке Ан-2. Если позволит погода, на поиски вылетят и два вертолета Ми-8 МЧС.

- РКН возложил на Google ответственность за ухудшение работы YouTube в РФ. Причиной названы многочисленные нарушения российского законодательства.