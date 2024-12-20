FedEx выделит в самостоятельную компанию бизнес FedEx Freight

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp. намерена выделить в самостоятельную компанию подразделение FedEx Freight, работающее в сегменте перевозки сборных грузов (LTL).

Как говорится в пресс-релизе FedEx, совет директоров компании по итогам комплексной оценки роли этого бизнеса в ее портфеле пришел к заключению, что его выделение создаст стратегические возможности.

FedEx приступит к отделению FedEx Freight немедленно и планирует завершить его в течение 18 месяцев, отмечается в сообщении. В результате FedEx будет разделена на две самостоятельные компании с отдельными листингами.

FedEx и FedEx Freight продолжат реализацию своих стратегий. Разделение бизнесов создаст возможности для более индивидуальных стратегий инвестиций и распределения капитала, говорится в пресс-релизе. Взаимодействие между двумя компаниями, в том числе в технологической сфере сохранится.

Чистая прибыль FedEx, одной из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, во втором квартале 2025 финансового года, завершившемся 30 ноября, уменьшилась на 25% до $740 млн, или $3,03 в расчете на акцию, по сравнению с $990 млн, или $4,05 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $4,05 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $3,99 на акцию.

Квартальная выручка FedEx составила $22 млрд, как и годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $22,2 млрд. Выручка в сегменте Express практически не изменилась, составив $18,84 млрд, в сегменте Freight – уменьшилась на 11% до $2,18 млрд.

Согласно прогнозу FedEx, в текущем фингоду ее выручка будет примерно на уровне предыдущего (ранее ожидалось снижение на несколько процентов). Прибыль в расчете на акцию прогнозируется на уровне $16,45-17,45 (ранее - $17,9-18,9 на акцию).

Компания завершила программу обратного выкупа акций на $1 млрд в прошедшем квартале. Она намерена выкупить бумаги еще на $500 млн в этом фингоду.

Акции FedEx подорожали на 8,7% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 9%.