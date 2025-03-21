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FedEx увеличила квартальную чистую прибыль на 3,4%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американская FedEx Corp., одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 3,4%, при этом ее выручка практически не изменилась.

За квартал, который завершился 28 февраля, чистая прибыль компании составила $909 млн против $879 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $3,76 с $3,51.

Прибыль без учета разовых факторов составила $4,51 на акцию. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предусматривал показатель на уровне $4,56 на акцию.

Квартальная выручка FedEx составила $22,2 млрд, не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Средний прогноз экспертов для этого показателя предусматривал снижение до $21,9 млрд.

Компания ожидает небольшого снижения выручки в текущем финансовом году, тогда как предыдущий прогноз предусматривал сохранение показателя на уровне предыдущего года. Она ухудшила прогнозный диапазон годовой прибыли без учета разовых факторов до $18-18,6 на акцию с ожидавшихся ранее $19-20 на акцию. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для показателя скорректированной прибыли на этот фингод составляет $18,93 на акцию.

FedEx также понизила годовой прогноз капиталовложений до $4,9 млрд с $5,2 млрд.

FedEx США
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