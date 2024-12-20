Швеция прекратит финансирование БАПОР

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Швеция объявила о прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с запретом этого агентства в Израиле, сообщают в пятницу шведские СМИ.

"Швеция прекращает поддержку БАПОР", - цитируют шведские СМИ министра внешней торговли и международного сотрудничества Беньямина Доуса.

При этом он отметил, что Стокгольм будет доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа через другие каналы.

В октябре Израиль запретил деятельность БАПОР на территории страны. Кроме того, израильский парламент проголосовал за законопроект, запрещающий израильским властям вступать в контакт с агентством.

Шведское правительство осудило это решение Израиля.