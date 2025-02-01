МИД РФ осудил решение Израиля о запрете деятельности БАПОР

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории Израиля чреват тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев, МИД России осуждает подобное решение.

"Действия израильской стороны нарушают общепризнанные международно-правовые нормы и принципы. Начиная с того, что оккупирующая держава (Израиль) не может распространять свой суверенитет на оккупированную территорию (Палестина), и заканчивая невыполнением своих обязательств по IV Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны", - сообщается на сайте МИД РФ в субботу.

Подчеркивается, что "подобные произвольные шаги, чреватые самыми тяжелыми гуманитарными последствиями для палестинцев, вызывают глубокое разочарование и заслуживают осуждения". Сотни тысяч детей, женщин и стариков рискуют оказаться брошенными на произвол судьбы.

В Москве убеждены, что миссия БАПОР, на протяжении десятков лет служившего опорой для мирных палестинцев на оккупированной территории и в соседних странах, а также залогом обеспечения фундаментального права беженцев на возвращение, должна быть продолжена вплоть до окончательного мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, предусматривающего создание независимого суверенного Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Как сообщалось, израильские законы, запрещающие властям страны контактировать с БАПОР и запрещающие агентству работать на территории Израиля, вступили в силу 30 января.