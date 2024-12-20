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На Запорожской АЭС отключена резервная линия электроснабжения

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Резервная линия электроснабжения 330 кВ отключилась на Запорожской АЭС, сообщили в пятницу представители станции.

"На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЗАЭС .

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Ферросплавная-1".

"Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - добавили представители станции.

В сообщении отмечается, что радиационный фон на станции и окрестной территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных значений.

Предыдущий раз об отключении резервной линии снабжения на ЗАЭС сообщили 30 ноября. Подачу электроэнергии возобновили на следующий день.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС
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