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На Запорожской АЭС отключилась резервная линия электроснабжения

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Резервная линия электроснабжения 330 кВ отключилась на Запорожской АЭС, сообщили во вторник представители станции.

"На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЗАЭС.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ " Ферросплавная-1".

"Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - добавили представители станции.

В сообщении отмечается, что радиационный фон на станции и окрестной территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных значений.

Предыдущий раз об отключении резервной линии снабжения на ЗАЭС сообщили 20 декабря. Подачу электроэнергии возобновили два дня спустя.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Запорожская АЭС ЗАЭС
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