Эрдоган заявил, что пришло время нейтрализовать террористов на севере Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может осуществить непосредственное вмешательство в ситуацию в северных районах Сирии для устранения угрозы, которую Турция видит в курдских группировках, передает AP со ссылкой на запись выступления президента перед группой журналистов.

"Мы покажем, что пришло время нейтрализовать террористические организации, действующие в Сирии. Мы сделаем это, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы, исходящие южнее наших границ", - заявил Эрдоган.

По его словам, обеспечение безопасности на границе с Сирией также поспособствует предотвращению вербовки новых бойцов Рабочей партией Курдистана (РПК).

1 декабря поддерживаемая Турцией военизированная группировка Сирийская национальная армия (СНА) начала операцию Dawn of Freedom, целью которой декларируется восстановление безопасности в северной Сирии. В частности, СНА выбила из города Телль-Рифаат севернее Алеппо отряды РПК и Сил самообороны сирийских курдов (YPG).

РПК признана террористической организацией в Турции, США, ЕС. Однако Турция ведет споры с США и ЕС по поводу их поддержки YPG, которые Анкара считает частью РПК. Ни США, ни ЕС не признают YPG террористической структурой.

8 декабря президент Башар Асад покинул Сирию, власть перешла к вооруженной оппозиции.